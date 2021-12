Prix ​​Bitcoin (BTC)

C’est l’heure d’un rallye du Père Noël ? La Fed à tendance conciliante fait monter le bitcoin, la crypto et les actions

AnTy16 décembre 2021

Étant donné que le marché était moins préparé à une Fed accommodante, nous pourrions assister à une forte hausse surprise, puis à une courte compression vers la fin de l’année ou début janvier.

Les prix des crypto-monnaies et le marché boursier ont connu un pic lorsque la Réserve fédérale a annoncé qu’elle doublait le rythme de la réduction de son programme d’achat d’obligations à 30 milliards de dollars par mois et prévoyait trois hausses de taux en 2022.

Les actions américaines ont clôturé en hausse, le S&P 500 gagnant plus de 1,6%, et le Nasdaq 100 a grimpé d’environ 2,5% tandis que les rendements du Trésor ont également augmenté. Le dollar américain s’est initialement redressé, atteignant presque le plus haut de 2021 pour revenir à 96,15.

Alors que le marché se préparait au pire, la Fed était plus conforme aux attentes qui ont fini par être un événement « vendre la rumeur et acheter la nouvelle ».

« Les chances sont élevées, selon l’OMI, que nous obtenions un rallye du Père Noël détesté sur place jusqu’à la fin de l’année. Le BTC revient à la cinquantaine, rien de trop fou, l’ETH à des sommets historiques », a commenté le trader et économiste Alex Kruger.

« La Fed est devenue belliciste et brrr sera progressivement supprimé, donc bonne idée de ne pas laisser les attentes haussières devenir trop ambitieuses. Le marché haussier continue, mais ce n’est plus aussi facile à monter », a-t-il ajouté.

Bitcoin a bondi de 6,3% à 49 560 $ et, au moment de la rédaction, il se négocie un peu moins de 49 000 $. Après être tombé à 3 635 $ mercredi, Ether est également revenu à 4 100 $ et continue d’être au-dessus de 4 000 $.

La capitalisation boursière totale est désormais de 2,27 billions de dollars.

QCP Capital est du même avis, étant donné que le marché était moins préparé à une Fed accommodante et « serait peut-être pris par surprise sur une forte hausse des prix. Nous pensons qu’un raccourcissement à la fin de l’année ou au début de janvier est très possible », a-t-il déclaré.

C’est pourquoi décembre 2021 =/ décembre 2018. Un resserrement monétaire progressif bien chronographié n’est pas censé faire crasher les marchés financiers, mais plutôt réduire l’angle de la pente ascendante. https://t.co/12uFcGLBg8 – Alex Krüger (@krugermacro) 15 décembre 2021

Mercredi, la Fed a annoncé qu’elle mettrait fin à ses achats d’obligations en mars, ouvrant la voie à des hausses de taux l’année prochaine alors que l’économie se rapproche du plein emploi au milieu de la flambée de l’inflation.

« L’économie n’a plus besoin de montants croissants de soutien politique », a déclaré le président de la Fed, Jerome Powell, lors d’une conférence de presse à la fin de la réunion politique de deux jours de la banque centrale.

Powell a en outre déclaré que le rythme de l’inflation est inconfortablement élevé et, combiné au fait que les États-Unis « font des progrès rapides vers un emploi maximal », a convaincu tous les responsables de la Fed qu’il est temps de mettre fin aux politiques pandémiques mises en place il y a deux ans.

Dans sa nouvelle déclaration de politique générale, la banque centrale envisage un «atterrissage en douceur» de l’économie dans lequel l’inflation s’atténue d’elle-même et les taux augmentent lentement tandis que le taux de chômage est maintenu à un faible niveau de 3,5% pendant trois ans.

Les décideurs politiques prévoyaient que l’inflation grimperait à 2,6 % l’année prochaine, pour tomber à 2,3 % en 2023, puis à 2,1 % en 2024. La Fed a maintenant abandonné toute référence à l’inflation comme « transitoire » et a reconnu qu’elle avait dépassé son objectif de 2 % « pour quelques temps. »

En raison de la vigueur de l’emploi et de la hausse des prix, les responsables de la Fed prévoient que le taux d’intérêt au jour le jour passera de son niveau proche de zéro à 0,90 % d’ici la fin de l’année prochaine.

Les responsables de la Fed prévoient quant à eux une croissance économique américaine de 4% l’année prochaine, une augmentation par rapport aux 3,8% prévus en septembre.

Jeudi, la Banque d’Angleterre et la Banque centrale européenne prendront une décision sur les taux d’intérêt. Vendredi, la Banque du Japon annoncera sa décision de politique monétaire.

