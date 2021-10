C’est l’histoire vraie qui a inspiré la série

Maid est la dernière série dramatique de Netflix racontant l’histoire d’une jeune mère célibataire élevant sa fille dans la pauvreté et il s’avère qu’elle a en fait été inspirée par l’histoire vraie d’une femme et de sa fille.

Dans la série Netflix, Alex, jouée par Margaret Qualley, quitte son partenaire violent et commence à travailler comme femme de ménage afin de subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille. La série met en lumière les injustices, les sauts d’obstacles et les lacunes du système de protection sociale.

Il est plein de représentations puissantes de tous les types de femmes et des problèmes auxquels elles sont confrontées. Il y a Paula, la mère d’Alex, jouée par la vraie mère de Margaret Qualley, Andie MacDowell, qui souffre de trouble bipolaire. Et puis il y a la riche Regina, interprétée par Anika Noni Rose, dont Alex nettoie la maison. Elle a tout sauf un bébé et un mariage heureux.

Ces histoires de femmes font partie de la série qui est parfois frustrante, drôle et incroyablement déchirante à regarder et tout a été inspiré par les mémoires les plus vendues d’une femme.

Voici l’histoire vraie qui a inspiré Maid sur Netflix :

Maid on Netflix est basé sur les mémoires à succès Maid: Hard Work, Low Pay and a Mother’s Will to Survive de Stephanie Land.

Stéphanie est une écrivaine au début de la quarantaine qui a écrit le livre après ses propres expériences de vie en dessous du seuil de pauvreté et d’éducation de sa fille en tant que mère célibataire.

Elle a grandi à l’origine entre Washington et l’Alaska dans une famille de classe moyenne. Elle souffrait de trouble de stress post-traumatique après un accident de voiture à l’âge de 16 ans.

À la fin de la vingtaine, elle s’est retrouvée seule à élever sa fille, à lutter contre le TSPT et à dépendre des programmes d’aide sociale pour se débrouiller tout en travaillant comme femme de ménage.

Elle a passé six ans à travailler avant d’utiliser des prêts étudiants pour obtenir un baccalauréat en anglais et en écriture créative de l’Université du Montana. Pendant son séjour à l’université, elle a pu commencer à écrire des articles indépendants pour Huffington Post et Vox.

Après avoir obtenu son diplôme, elle a pu travailler à temps plein comme écrivain et renoncer aux bons d’alimentation. Elle a publié ses mémoires en 2019 acclamées par la critique et une place sur la liste des best-sellers du New York Times.

Stéphanie est toujours en train d’écrire, elle est mariée et a trois enfants.

À quel point Maid ressemble-t-il au livre ?

Le spectacle semble être assez fidèle au livre. Alex est dans la mi-vingtaine, a une petite fille et est obsédé par l’écriture. L’émission est également basée à Washington et utilise des noms très similaires à ceux où vivait réellement Stéphanie. Au cours de sa vingtaine, Stéphanie et sa fille vivaient à Port Townsend et dans la série Alex et Maddy vivent à Port Hampstead.

Stephanie Land a fait l’éloge de la série sur son Twitter et a partagé un certain nombre de moments qui ont inspiré des parties de la série.

Les voyages en ferry, la scène des petits poneys et la scène de la fête d’anniversaire sont tous inspirés de moments réels de la vie de Stéphanie et elle a partagé des images de sa fille Story pendant ces moments.

