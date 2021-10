C’est l’homme le plus populaire sur TikTok et ne dit pas un mot

in

Lame dit: “J’ai commencé à faire des vidéos parce que je voulais faire rire les gens.”

. – Lorsque l’Italie est entrée pour la première fois en quarantaine pour coronavirus l’année dernière, Khabane Lame venait de perdre son emploi dans une usine près de la ville de Turin.

Il passe ses journées enfermé chez ses parents à Chivasso avec ses trois frères et sœurs, à la recherche d’un autre travail. Un jour, il a téléchargé TikTok et a commencé à jouer avec l’application dans sa chambre, publiant des vidéos de lui-même sous le nom de Khaby Lame. Et petit à petit, une carrière étonnante est née.

Au début, comme de nombreux TikTokers, il a créé des clips de lui-même en train de danser, de regarder des jeux vidéo ou de faire des cascades comiques. Puis, plus tôt cette année, il a commencé à se moquer des vidéos de piratage de la vie inondant les plateformes de médias sociaux – y réagissant avec un haussement d’épaules muet ou un regard exaspéré – et a touché une corde sensible.

Maintenant Lame (prononcé Lah-MAY) est l’homme le plus populaire sur TikTok, avec 114 millions de followers. La seule autre personne devant lui est la danseuse Charli D’Amelio, une adolescente californienne qui poste des vidéos amusantes, souvent avec sa sœur aînée Dixie.

Et Lame, 21 ans, fait tout ça sans dire un mot. Sur TikTok, son silence dit tout.

“J’ai eu l’idée parce que je regardais ces vidéos en circulation et j’ai aimé l’idée de lui donner un peu de simplicité”, a déclaré Lame à CNN dans une récente interview vidéo.

“Le type de geste est venu par hasard, mais pas le silence. J’ai pensé à un moyen d’atteindre le plus de personnes possible. Et le meilleur moyen était de ne pas parler.”

Ses vidéos ont un style unique

Lame est un sénégalais élancé aux membres longs et au visage expressif. Dans la plupart de ses clips, il fait la satire des vidéos de personnes effectuant des tours trop compliqués en répondant avec une manière simplifiée et plus logique de faire la même tâche.

Dans une vidéo, Lame épluche une banane avec ses mains en réponse à une vidéo de quelqu’un coupant soigneusement une banane avec un couteau. Dans un autre, il réagit à une vidéo d’une femme épluchant bruyamment un concombre avec ses dents à l’aide d’un éplucheur de légumes pour effectuer la même tâche.

Leurs réactions incarnent le terme « secouer la tête », ou HMS pour Internet, abréviation d’expression de désapprobation. Après son approche sensée d’une tâche, Lame écarte les bras avec les paumes vers le haut, comme pour dire duh. Parfois, il roule des yeux ou secoue la tête.

Ces réactions calmes mais expressives ont fait de lui l’un des créateurs numériques les plus reconnus sur les réseaux sociaux.

“Peut-être parce que mes expressions faciales sont drôles et font rire les gens, cette simplicité fait rire les gens et j’adore ça”, a déclaré Lame.

Un spécialiste du marketing affirme que la popularité des vidéos de Lame montre comment la communication non verbale peut transcender les barrières linguistiques et établir des liens entre les cultures.

“Vous n’avez pas besoin de parler pour être vu ou compris”, a déclaré Christina Ferraz, fondatrice de l’agence de marketing Thirty6five, basée à Houston. “Son exaspération est identifiable et les sentiments sont universels.”

Envoyez un message que la vie ne doit pas être compliquée

L’humour pince-sans-rire de Lame a attiré des fans du monde entier, qui lui envoient régulièrement des vidéos de personnes effectuant des tâches simples de manière compliquée.

“Ils savent que je suis celui qui résout les problèmes, alors ils m’étiquettent ou me mentionnent et disent : ‘Khaby, c’est ton tour, résous ce problème parce que nous avons besoin de toi'”, a-t-il déclaré.

Ses expressions faciales stoïques ont également fait de lui une star des mèmes, avec son visage publié dans des vidéos de réaction sur les réseaux sociaux.

Contrairement à d’autres stars des réseaux sociaux, les vidéos de Lame ne sont pas surjouées. Ils semblent organiques et utilisent des actions et des images simples pour transmettre l’humour, augmentant leur authenticité et renforçant leur objectif de rendre la vie moins compliquée, a déclaré Ferraz.

Elle pense également que son contenu résonne auprès des gens car il a pris de l’importance à une époque où le monde était enfermé par la quarantaine.

“Les gens cherchaient sur les réseaux sociaux à la fois l’évasion et la connexion”, a déclaré Ferraz. “Le manque de communication verbale permet au public de se concentrer uniquement sur leurs actions, et aucune autre signification ne peut être appliquée autre que ce qu’ils font ou expriment littéralement.”

Pour elle, les vidéos de Lame révèlent “à quelle fréquence nous rendons la vie plus difficile ou compliquée que nécessaire. Je pense que la plupart des gens préfèrent simplifier les choses”.

Lame est l’un des créateurs de contenu à la croissance la plus rapide sur TikTok. Il compte en moyenne près de 200 000 abonnés par jour et est en passe de surpasser la star la plus populaire de la plate-forme, selon Social Blade, qui suit l’analyse des médias sociaux.

Mais Lame a dit que ce n’était pas pour ça qu’il avait commencé à publier des vidéos.

“Je me fiche de savoir si je suis le premier, le deuxième ou le quatrième plus populaire sur TikTok. J’ai commencé à faire des vidéos parce que je voulais faire rire les gens pendant cette période de quarantaine”, a-t-il déclaré.

“Et je continue à faire des vidéos avec les mêmes idéaux. Je suis content de mes réalisations, mais ce ne sont pas mes principales choses.”

Sa popularité lui a ouvert des portes internationales

Comme sa popularité, les antécédents de Lame s’étendent sur différents continents.

Il est né au Sénégal et a déménagé en Italie avec ses parents à l’âge d’un an. Il a passé la majeure partie de sa vie dans des logements sociaux, qu’il attribue à sa protection contre le racisme et à son exposition au monde au-delà de l’Italie.

“Nous étions des gens de toutes les ethnies là-bas, donc nous nous protégeions beaucoup. Il n’y a jamais eu de problème de racisme”, a-t-il déclaré.

Bien qu’il ne soit pas encore citoyen italien, il parle couramment l’italien et a déclaré qu’il considérait le pays comme sa maison. Il a demandé la citoyenneté et en attendant le processus, il a déclaré qu’il lui avait été difficile de se rendre à des événements aux États-Unis et dans d’autres pays avec son passeport sénégalais.

Mais l’incapacité de voyager n’a pas affecté sa renommée. Sa popularité – qui compte également 47 millions d’abonnés sur Instagram – lui a ouvert les portes de partenariats avec des sociétés internationales telles que Netflix, l’entreprise alimentaire italienne Barilla et la plate-forme indienne de sports fantastiques Dream11. Lame a plusieurs autres collaborations dans les travaux qu’il ne peut pas encore divulguer, a-t-il déclaré.

Lame a refusé de dire combien d’argent il gagne grâce à ses collaborations, bien que les plus grandes stars des médias sociaux puissent gagner des millions de dollars par an grâce à leur contenu.

Il a déclaré que son plus gros achat depuis qu’il est devenu célèbre est un iPhone 12 afin d’enregistrer de meilleures vidéos. “Je n’achète rien de fou”, a-t-il déclaré.

Mais sa vie est loin de ce qu’elle était – il y a à peine 18 mois – quand il était un jeune chômeur vivant avec ses parents. Il dit que sa mère et son père sont fiers de son succès.

“C’était inattendu (pour eux) comme pour le reste du monde. Alors ils ont repris conscience (que j’étais célèbre) assez tard.

Et moi aussi. Vous ne réalisez pas ce qui vous arrive », a-t-il commenté. Ils n’avaient aucune idée fixe de ce qu’ils voulaient que je devienne enfant ; l’important, c’est qu’il soit heureux et qu’il ait un bon travail.”

Lame vit maintenant avec son agent à Milan. Ses publications reçoivent le feu vert de célébrités, dont son idole, l’acteur Will Smith.

Et comme de plus en plus de stars de TikTok signent des accords avec des sociétés cinématographiques, Lame espère réaliser un rêve d’enfance et travailler avec Smith sur un projet.

Pendant ce temps, il continuera à détruire des hacks de vie ridicules, avec son silence sans expression.