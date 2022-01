c’est l’hydrolyse alcaline

01/10/2022 à 13:02 CET

Joan Lluís Ferrer

La crémation des cadavres comme alternative à l’enterrement traditionnel gagne de plus en plus d’adeptes, en raison de sa commodité, de son prix inférieur et de sa plus grande simplicité. Cependant, il présente l’inconvénient que, comme toute incinération, il émet des substances nocives dans l’atmosphère. Un nouveau système, qui attend toujours d’être autorisé en Espagne, fait son chemin dans de nombreux pays : l’hydrolyse alcaline, à base d’eau et qui évite les problèmes écologiques de la crémation.

L’archevêque Desmond Tutu, héros de la lutte contre l’apartheid et prix Nobel de la paix, décédé le 26 décembre, a demandé que son corps soit soumis à une hydrolyse. Il était « ce à quoi il aspirait, en tant que militant écologiste qu’il était », a expliqué son ami et collègue le révérend Michael Weeder.

Et c’est que cette procédure est présentée par ses promoteurs comme une alternative « plus verte » à la crémation. C’est une technique qui réduire les corps en cendres, comme cela arriverait avec une crémation, mais sans besoin de combustion.

Augmenter l’incinération par rapport à l’enfouissement

D’un temps à cette partie la crémation gagne du terrain sur l’enterrement pour plusieurs raisons.

Pour commencer, la crémation est beaucoup plus confortable que l’inhumation au cimetière. Il vaut bien mieux porter notre bien-aimé dans une petite urne que de le transporter jusqu’à sa dernière demeure dans un cercueil.

Un opérateur de Resomation, une société britannique d’hydrolyse | Resomation

D’autre part, bien que l’on puisse déposer la dépouille de notre proche dans un columbarium, il est généralement assez fréquent que la dépouille repose enfin dans un endroit que les proches jugent plus approprié ou plus aimé du défunt.

Il y a un autre facteur qui doit être pris en compte. En temps de crise, le nombre de crémations a considérablement augmenté. Nous pensons que cela est dû au fait que la crémation est beaucoup moins chère que l’enterrement. Les dépenses sont réduites par exemple par le fait qu’un cercueil n’est pas nécessaire à ces funérailles.

Pourquoi choisir l’hydrolyse ?

L’hydrolyse est une autre étape dans l’évolution des sépultures. Le but des deux techniques est la décomposition du corps pour pouvoir le transporter dans une urne où l’on veut.

Mais la crémation a un inconvénient. Un corps incinéré dans un crématorium libère aujourd’hui des déchets dans l’atmosphère. Parmi eux les oxydes de carbone, les dioxines et même le mercure à partir d’obturations dentaires.

L’hydrolyse alcaline libère huit fois moins de dioxyde de carbone, utilise un tiers de l’énergie nécessaire à la crémation et est donc beaucoup moins polluante, selon le portail spécialisé artefloralfunerario.com.

Il faut ajouter à tout ce qui précède qu’il ne laisse pas de traces de liquide d’embaumement, ni de virus ou de toute autre bactérie ou maladie éventuellement présente.

Chambre d’hydrolyse | welt.de

« L’hydrolyse alcaline signifie éliminer les émissions polluantes qui se produisent dans la crémation traditionnelle& rdquor;, comme l’explique le fondateur de Resomation (une entreprise britannique leader du secteur), Sandy Sullivan, dans des déclarations à InnovaFuneraria.

Ce n’est pas encore légal en Espagne

Lors d’une récente visite en Espagne, Sullivan a assuré que l’accueil de ce système funéraire ne pouvait être meilleur : « L’accueil a été incroyable. Tous ceux à qui nous avons parlé sont intéressés. Le seul obstacle avec lequel nous nous trouvons est la législation actuelle.

Législation qui dans notre pays ne permet toujours pas l’adoption de cette nouvelle technique, qui est déjà légal depuis onze ans aux États-Unis, et récemment des pays comme le Royaume-Uni, le Canada ou les Pays-Bas l’ont légalisé.

Dans le cas des Pays-Bas, Sullivan explique le long chemin parcouru pour obtenir l’autorisation. « Cela fait près de dix ans, des premiers contacts avec le Gouvernement jusqu’à sa mise en œuvre. Cependant, nous espérons que dans des endroits comme l’Espagne, l’adoption de nouvelles lois entraînera une plus grande rapidité, car nous commençons avec l’avantage que toutes les informations et études nécessaires ont déjà été réalisées & rdquor ;.