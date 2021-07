C’est l’IA qui fait honte aux politiciens belges pour avoir utilisé les téléphones portables dans l’hémicycle | La technologie

Une personne a décidé de créer une IA pour mesurer le temps que les politiciens belges passent à regarder leur téléphone portable lors de réunions dans l’hémicycle.

L’utilisation du téléphone portable s’est répandue de telle manière qu’il est désormais impossible de ne pas être conscient de cet appareil. Il y a des situations dans lesquelles cela n’a aucun sens de regarder ce petit écran, par exemple, en conduisant ou sur notre lieu de travail. Dans cette dernière situation, il est presque inévitable d’y jeter un petit coup d’œil pour vérifier s’il y a de nouveaux messages ou tout type d’interaction.

Le problème survient lorsque le travail à faire est d’une certaine importance, comme être une fonction publique. Cela se produit dans de nombreux gouvernements, mais La chose intéressante est qu’un utilisateur a réussi à créer une IA capable de mesurer le temps que les politiciens belges passent à regarder l’écran du mobile lors d’une réunion dans l’hémicycle.

Chaque réunion du gouvernement flamand en Belgique est diffusée en direct sur une chaîne YouTube. Un logiciel recherche des téléphones et tente d’identifier un politicien distrait. Ceci avec l’aide de l’IA. Les résultats sont ensuite publiés sur les réseaux sociaux avec le politicien tagué. Par @driesdepoorter pic.twitter.com/QUQHiYx2HI – Les Scrollers flamands (@FlemishScroller) 5 juillet 2021

C’est vraiment curieux de savoir comment il a fait, même s’il faut aussi préciser que rien de tout cela ne serait possible si le gouvernement belge ne diffusait pas ses réunions via sa chaîne YouTube. En disposant de cette plateforme vidéo, ce que l’utilisateur a fait, c’est programmer une intelligence artificielle dans laquelle il a attribué une valeur à chaque membre du gouvernement.

Une fois qu’ils sont tous identifiés, vous pouvez contrôler et mesurer le temps qu’ils passent à utiliser le téléphone mobile. Cette intelligence artificielle a été programmée à l’aide de Python, elle est également capable d’apprendre et de reconnaître à la fois les visages et les téléphones portables. Ainsi, lorsqu’un politicien a quelque chose de similaire dans ses mains, l’horloge est activée pour compter le temps et le nom d’utilisateur Twitter du politicien est également affiché.

Cher @Petervanrompuy distrait, restez concentrés ! pic.twitter.com/Vp0uX7bgDs – Les Scrollers flamands (@FlemishScroller) 5 juillet 2021

La vérité est que c’est une mesure vraiment intéressante pour montrer que, bien qu’ils soient politiciens, ils font aussi des erreurs et l’un d’eux ne fait pas attention dans leurs réunions de travail.

Les vidéos générées en utilisant cette IA sont publiées à la fois sur le compte Twitter officiel du projet appelé The Flemish Scrollers (@FlemishScroller) et sur le compte Instagram @theflemishscrollers.