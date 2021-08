C’est l’iMac le moins cher du moment : il a un i3 et est réduit de 300 euros | La technologie

in

Les ordinateurs Apple sont assez populaires, en particulier les MacBook, mais aussi leurs modèles de bureau comme le Mac Mini et l’iMac. À l’heure actuelle, il existe une édition assez réduite.

Depuis de nombreuses années, macOS est un système d’exploitation qui retient très bien ses utilisateurs. Ceux qui testent un ordinateur Apple ont tendance à rester dans leur écosystème de produits précisément à cause du système d’exploitation et de la durabilité à long terme de leurs produits.

Si vous êtes l’un de ces amoureux d’Apple et que vous souhaitez acheter un ordinateur, les MacBooks sont évidemment une option très polyvalente, bien qu’ils présentent également des inconvénients qui rendent un iMac peut être de meilleures alternatives dans quels cas, par exemple pour faire du télétravail.

La chance, c’est qu’en ce moment il y a un iMac, celui de 2020, en vente chez Media Markt, qui l’a abaissé de 300 euros à seulement 1 199 euros. Il devient ainsi l’iMac le moins cher à acheter en ce moment.

Le nouvel Apple iMac est un ordinateur tout-en-un doté d’un écran Retina 4K de 21,5 pouces, d’un processeur Intel Core i3, d’une carte graphique Radeon Pro et de 8 Go de RAM avec stockage SSD.

La livraison est gratuite dans toute l’Espagne, bien que si vous préférez et également gratuite, vous pouvez choisir de la récupérer dans n’importe quel magasin Media Markt physique.

Il dispose par exemple d’un écran Retina de 21,5 pouces et d’une résolution Full HD, l’un des attraits qui font de ces ordinateurs All in One une meilleure option que MacBook si vous travaillez toujours en position fixe, à un bureau.

Bien sûr, il existe d’autres versions avec un écran plus grand et des spécifications un peu plus puissantes. Cet iMac 2020 équipe un Processeur Intel Core i3 avec carte graphique dédiée Radeon Pro 555X, les performances auxquelles vous pouvez vous attendre sont donc excellentes.

Avec lui, vous pouvez, par exemple, éditer des photos ou des vidéos sans trop de problèmes, ainsi qu’utiliser absolument toutes les applications disponibles dans macOS.

Il est vrai que les nouveaux iMac avec processeur M1 sont déjà en vente, bien que leur prix soit bien plus élevé. De même, macOS a mis à jour pendant un certain temps sur les modèles avec i3, donc en ce sens, il ne devrait y avoir aucun problème à moyen et long terme.

Une chose à garder à l’esprit est que seul l’ordinateur est inclus dans cette offre, pas les périphériques. Vous pouvez utiliser n’importe quelle souris ou clavier USB, bien qu’il soit conseillé d’utiliser ceux d’Apple, même s’ils sont un peu plus chers.

La version sans fil du clavier Apple coûte 109 euros, bien que ses touches à course courte soient un plaisir d’écriture et que la synchronisation et le fonctionnement avec le système d’exploitation soient bien meilleurs que ceux des autres modèles.

