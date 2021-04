C’est l’impressionnant manoir que Madonna a acheté à The Weeknd

Le fait est qu’Abel Tesfaye, comme l’interprète est en fait appelé, a payé environ 18 millions de dollars pour le manoir en 2017, et maintenant il prévoyait de se débarrasser de la propriété pour un montant de 25 millions de dollars.

La salle à manger et au loin, la salle, qui comprend un piano à queue. (L’Agence via The Grosby Group.)

Compte tenu de la faible demande, le musicien a été contraint de réduire le prix à 22 millions, mais finalement Madonna aurait réussi à forcer une remise supplémentaire pour payer moins de 20 millions pour la maison.

Fidèle à ce personnage peu gaspilleur, la diva de 62 ans aurait optimisé ses ressources financières au maximum avec l’achat d’un manoir qui, situé dans le quartier exclusif de Hidden Hills, compte neuf chambres – sept dans la maison principale et deux dans la maison d’hôtes-, neuf salles de bains et deux services, un garage avec une capacité de cinq véhicules et, le point culminant de tous, un étage supérieur équipé d’un bar-terrasse.