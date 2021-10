C’est l’incident qui a ruiné la carrière d’Alonso

10/10/2021 à 19:32 CEST

Fernando Alonso a vu ses chances d’obtenir un excellent résultat en Turquie s’évanouir en quelques secondes. L’Asturien est parti de sa meilleure position de départ en sept ans, cinquième sur la grille. Au premier virage du circuit d’Istanbul Park, Pierre Galsly a percuté l’Alpine et l’a fait sortir de la piste. « Quel oncle stupide est Gasly » a claqué Fernando à la radio après une manœuvre qui l’a fait sombrer au classement (16e).

La vérité est que le double champion d’Espagne a risqué sur sa ligne extérieure et Gasly avait Sergio Pérez de l’autre côté, bien que le Français ait été pénalisé de 5 secondes pour cette action.

A la fin de la course, Alonso a regretté sa mauvaise fortune cette année, presque toujours lorsqu’il était en position de frimer : « Je n’ai pas vu les images, je ne sais pas s’il y a eu un sandwich avec Pérez, mais Gasly s’est vu infliger une pénalité de 5 secondes et quoi qu’ils décident, ça va… au final ce sont des courses où c’est une loterie et cette année quand on joue à la loterie ça ne nous touche jamais, pour voir si nous avons une accumulation spectaculaire de chance 2022″.

La folie d’Istanbul commence ! ?? TOUCHE de Fernando Alonso et Gasly ! Quel sommet ! 💣 # TurquieDAZNF1 🇹🇷 pic.twitter.com/AlQnKsGyUi – DAZN Espagne (@DAZN_ES) 10 octobre 2021