C’est l’infirmerie du Bayern avant le match contre le Barça

13/09/2021

Act à 12:19 CEST

Blanchiment d’Arnau

Les Barcelone et le Bayern Munich Ils se réuniront le mardi 14 septembre prochain au début de la Champions dans le Camp Nou, dans un match où l’équipe du Barça arrivera reposée, puisque leur match contre lui a été reporté Séville, mais à son tour avec un manque de tournage après la fenêtre de sélections.

Tout le contraire du Bayern. La pause de l’équipe nationale a peut-être coûté cher à l’équipe bavaroise, qui a vu cinq de ses joueurs devoir retourner à Munich après s’être blessés avec leurs équipes respectives. Koman, Tolisso, Upamecano, Müller et Alphonso Davies les joueurs sont-ils touchés par l’arrêt

Nagelsmann en parle

À Nagelsmann les mauvaises nouvelles s’accumulent : “On a deux ou trois joueurs touchés, comme Benjamin Pavard et Dayot Upamecano“, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse concernant deux pièces pouvant atteindre le match mardi prochain.

Il a aussi parlé d’Alphonso Davies et de Marcel Sabitzer : “Davies a laissé de bonnes impressionsCe n’était pas aussi dramatique qu’il n’y paraissait à première vue. Il est en forme et sera disponible pour les deux matchs. Sabitzer est touché et nous devons regarder comment nous avançons », a ajouté l’entraîneur à propos des autres joueurs blessés.Müller est meilleur et est une option pour le onze de départ “, terminé.

À propos de Kingsley Coman et Tolisso, il a également parlé. Tous deux se sont blessés avec la France et ne s’entraînent toujours pas avec le groupe : “Tolisso va rater le match contre Leipzig et aussi contre Barcelone.” Avec Coman, nous sommes optimistes qu’il pourra jouer contre Barcelone. », a déclaré le sélectionneur allemand à propos du milieu de terrain et ailier français.

Le Bayern Munich affrontera le RB Leipzig ce samedi à 18h30 et le FC Barcelone mardi prochain à 21h00.. L’équipe bavaroise a devant elle deux chutes très exigeantes, auxquelles elle arrive avec un grand nombre de joueurs qui viennent de rentrer de blessure. Pour le Camp Nou, On dirait qu’ils peuvent compter sur Davies, Müller et Coman, si rien ne va pas. Pavard et Upamecano font encore des doutes, tandis que Tolisso est sorti.