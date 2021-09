C’est l’intérieur des bunkers pour milliardaires qui se construisent dans le monde | La vie

Personne ne craint plus la fin du monde que les riches. Les bunkers pour survivre à l’apocalypse sont un business qu’aux États-Unis ils savent très bien exploiter.

La pandémie mondiale a réactivé l’activité de bunkers de survie. C’est une tradition américaine qui s’exporte en Europe : bunkers pour millionnaires le plus luxueux a été construit en République tchèque.

Virus mortels, changement climatique, guerre avec la Russie ou la Chine, panne totale d’internet, fuites nucléaires, catastrophes naturelles… C’est facile de vendre la fin du monde et d’effrayer les gens, et les personnes les plus riches sont les plus faciles à convaincre.

L’image typique des bunkers de cinéma vient à l’esprit pour tout le monde : quatre murs de béton souterrains. Mais bunkers pour millionnaires Ils sont très différents, comme vous pouvez le voir dans cette vidéo :

Ce bunker s’appelle Luxury Survival Condo et a été développé par Logic Integration. Il n’est pas construit à partir de zéro, mais profite plutôt d’un silo de missiles nucléaires Atlas “F” de l’armée américaine, qui a été construit sous terre dans les années 1960.

Chaque silo peut contenir 75 personnes pendant 5 ans. Il peut survivre à un coup direct d’une bombe nucléaire.

Chaque bunker pour une famille a 1 820 mètres carrés, d’une capacité de 5 à 10 personnes. Avec cuisine meublée avec tout le luxe, salon avec TV 50 pouces, chambres, salles de bains, salle à manger…

Rien de tel que de pouvoir ouvrir une bonne bouteille de vin quand on est entre amis. Mais il s’avère que vous ne le faites pas parce que vous n’avez pas un bon endroit pour les stocker.

La seule différence avec un manoir de luxe est que les fenêtres ont été remplacées par des moustiquaires montrant des images de la nature.

Il y a aussi zones communes pour l’ensemble du silo comprenant une piscine couverte, un cinéma 17 personnes, des commerces, un parc canin, une bibliothèque, une école, un médecin et un dentiste… voire un stand de tir…

Un bunker Survival Condo coûte entre 1,5 et 4,5 millions de dollars, et les banques ne financent généralement pas ce type de logement, il faut donc payer en liquide…

Il y a aussi bunkers moins chers, comme ceux de Vivos xPoint. Il s’agit de 570 bunkers militaires qui servaient de dépôt d’armes dans les années 60 et que Vivos a reconditionné pour abriter une famille. Chacun coûte entre 20 000 $ et 200 000 $. Au total, ils peuvent accueillir plus de 5 000 personnes.

Ils construisent un complexe similaire en Europe, appelé Vivos Europa One.

Ce type d’abri de survie est-il vraiment utile ?