C’est l’iPhone le moins cher du marché: l’iPhone SE, abaissé à seulement 399 euros | La technologie

L’iPhone SE bas et beaucoup de prix. Un an à peine après son lancement, il atteint un prix que l’on peut qualifier d’aubaine, surtout si vous recherchez un modèle petit et compact.

Ces dernières années, Apple a multiplié le nombre de modèles d’iPhone en vente, en en mettant plusieurs en vente la même année, une nouvelle stratégie qui cherche à attaquer différents segments, notamment les téléphones mobiles Android haut de gamme jusqu’ici sans précédent pour cette marque.

Par prix, L’iPhone SE (2020) se déplace exactement dans cette section, et c’est qu’après des ventes successives en ce moment, il est proposé à un prix avantageux, pour 399 euros chez Media Markt, qui propose également la livraison gratuite partout en Espagne ou la collecte gratuite en magasin.

Le nouveau mobile compact d’Apple a A13 comme processeur et NFC pour les paiements mobiles, entre autres fonctionnalités de pointe, bien que son prix soit bien inférieur à celui des autres iPhones.

Il s’agit de la version 64 Go pour ce mobile, avec le support iCloud pour pouvoir enregistrer vos photos et fichiers sans épuiser la mémoire interne, comme d’habitude dans tous les iPhones depuis quelques années.

La réduction est d’environ 90 euros, environ 18%, beaucoup si l’on tient compte du fait que son prix de départ était déjà très bas, le plus bas d’un iPhone depuis au moins cinq ans.

Un iPhone “bon marché”, bien que très petit

L’objectif d’Apple avec ce lancement n’était ni plus ni moins d’approcher des utilisateurs qui ne peuvent tout simplement pas payer plus de 800 euros d’un iPhone 12, ou d’un iPhone 11 lors de sa mise en vente.

De plus, avec lui, ils ouvrent la voie aux marchés émergents, dans lesquels jusqu’à présent Apple était peu présent.

S’il est vrai que dans des pays comme l’Espagne, cette stratégie n’a pas été très réussie, l’iPhone SE (2020) est une excellente option si vous voulez un mobile compact avec un petit écran. Le sien ne mesure que 4,7 pouces, ce qui n’est plus visible sur pratiquement tous les appareils.

Au-delà de ce détail, ses caractéristiques techniques et ses performances sont exceptionnelles, avec un Apple A13 Bionic comme processeur, vous pourrez donc exécuter n’importe quelle application ou jeu iOS auquel vous pouvez penser.

À l’époque, nous avons pu le tester à fond pour l’analyse de l’iPhone SE de 2020, avec d’assez bons résultats, comparables dans de nombreux domaines à tout Android haut de gamme digne de ce nom.

Toujours avec un voyage à venir

Apple vend l’iPhone 12 Mini, leurs prix sont toujours très élevés par rapport au modèle SE, donc pour beaucoup, il n’y a pas d’option pour choisir entre l’un ou l’autre.

Avec ses particularités, les 399 euros qu’il coûte désormais le rendent attractif, par exemple si vous cherchez un iPhone pour un enfant ou pour quelqu’un qui préfère les petits téléphones.

En outre, qui prend à peine un an en vente garantit les mises à jour iOS pendant plusieurs années supplémentaires.

