“C’est l’un des grands événements de l’année et nous sommes prêts”

20/04/2021 à 19 h 00 CEST

Sport.es

Le Lituanien Saras Jasikevicius, entraîneur du Barça, prévenu avant le premier quart de finale de demain de l’Euroligue face au Zenit Saint-Pétersbourg que son équipe est préparée pour “l’un des grands événements de l’année”.

“Nous sommes plus ou moins bien. L’équipe est excitée, sait qu’elle doit souffrir et doit savoir que nous sommes confrontés à l’un des événements les plus importants de l’année.. Je pense que nous sommes prêts », a déclaré Jasikevicius dans un communiqué diffusé par le club du Barça.

Entraîneur lituanien Il a souligné la direction de Kevin Pangos, mais aussi le succès des tireurs de l’équipe russe et la qualité du jeu intérieur.

Une équipe très verticale

«Leurs lanceurs ont beaucoup d’options pour sortir après avoir bloqué et tiré, et puis il y a la dureté de leur ligne intérieure.. Ce sont des gars très expérimentés, certains sont très verticaux, d’autres qui peuvent faire beaucoup de dégâts en rebonds d’attaque », a-t-il déclaré.

Par ailleurs, l’entraîneur du Barça a souligné qu’il s’agit d’une équipe “très bien entraînée” par Xavi Pascual, une équipe “super-organisée qu’il prépare très bien les matchs et qu’il aura très bien préparé la série. “

Pour sa part, L’attaquant Cory Higgins a déclaré que son équipe devait faire “le meilleur ballon de basket de l’année” pour éliminer Zenit et il doit être très concentré à la fois sur l’attaque et la défense.

Il a souligné le grand moment de la forme dl’ex-joueur barcelonais Kevin Pangos, pour qui les Catalans doivent être “mentalement forts” et “très concentrés”.