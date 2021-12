« C’est l’un des meilleurs matchs que l’on puisse voir en Europe »

08/12/2021 à 13:42 CET

L’entraîneur du Barça, Carlos Ortega, a qualifié la rencontre de jeudi sur le terrain du Paris Saint Germain de « l’une des meilleures que l’on puisse voir en Ligue des champions aujourd’hui ».

« Nous sommes face à un rival qui arrive dans un grand moment de forme », a-t-il prévenu Ortega, conscient que ce sera « une rencontre très difficile ».

« Mais on s’est bien préparé et on va mettre toute la viande sur le gril pour remporter une victoire qui est très importante », a ajouté l’entraîneur de l’équipe du Barça.

Ortega ils savent qu’« atteindre l’une des deux premières places du groupe » est en jeu et que, s’ils perdent, il leur serait « coûteux » d’atteindre cette deuxième place.

L’entraîneur du Barça a insisté sur le fait qu’ils sont « assez forts en raison de la durée de la saison dernière », mais a déclaré qu’il n’avait aucun doute que ses joueurs « allaient tout donner dans ces deux derniers matchs qui restent avant la pause ».

Pour sa part, Raul González, entraîneur du PSG, a reconnu que les matchs contre le Barça, qu’il n’a pas encore battu depuis qu’il siège sur le banc parisien, « sont toujours de grands combats ».

« C’est à nous de travailler dur dans de nombreux aspects pour être meilleurs dans les derniers instants du match. Le soutien de nos fans nous aidera également. Ils ont joué un rôle clé contre Kielce lorsque le match est devenu difficile », a-t-il déclaré.