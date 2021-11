« C’est l’un des plus forts »

18/11/2021 à 20h28 CET

José Mourinho est soumis à de fortes pressions dans le Rome, après un début de saison difficile, dont une humiliante défaite 6-1 face à Bodo en UEFA Conference League, l’entraîneur portugais commence à être discuté sur le banc italien. Malgré cela, un mythe de Rome, Daniele De Rossi a pris la défense des Portugais.

Pleine confiance en Mourinho

Le mythique milieu de terrain italien n’a pas hésité à montrer son soutien à Mourinho et ggaranti qu’à la fin de la saison, les fans seront satisfaits: « Les Romains seront satisfaits à la fin de la saison s’ils s’abstiennent d’expulser Mourinho. »

Par ailleurs, le transalpin a donné son aval au jeu proposé par Mourinho : « C’est l’un des entraîneurs les plus forts du moment. On oublie le côté esthétique du football, il est l’un des cinq ou six entraîneurs les plus puissants de tous les temps. »

De plus, De Rossi a assuré que Pour le moment, il ne se sent pas qualifié pour prendre les rênes de l’équipe romaine : « J’ai les Roms dans mon cœur, mais il vaut mieux regarder de l’extérieur en ce moment, et ne pas être dans la situation de Mourinho. »

En ce moment, De Rossi fait partie de l’équipe nationale italienne, une équipe qui Il ne connaît pas ses meilleurs moments après ne pas s’être qualifié directement pour la Coupe du monde 2022.