C’est l’une des applications les plus populaires de Google, mais supprimez-la si vous tenez à la confidentialité – .

Google n’a surpris personne lorsqu’il a cessé de mettre à jour ses applications mobiles sur iOS fin 2020. Apple venait de lancer les nouvelles étiquettes de confidentialité des applications qui montrent aux utilisateurs la quantité terrifiante de données collectées par les applications. Facebook était le critique le plus virulent d’Apple, mais la société a choisi de montrer immédiatement aux utilisateurs la quantité de données qu’elle récupère sur l’iPhone et l’iPad, alors même qu’elle attaquait Apple. Google, quant à lui, est resté silencieux à ce sujet mais a cessé de mettre à jour ses applications.

Le respect des règles de confidentialité d’Apple n’est pas facultatif. Google a finalement dû mettre à jour ses applications iOS pour montrer combien de données il collecte auprès des utilisateurs. Nous avons abordé certains d’entre eux dans le passé et vous avons même dit que vous pourriez vouloir supprimer certaines applications Google de l’iPhone, de l’iPad et du Mac si vous tenez à votre vie privée. Google Maps entre parfaitement dans cette catégorie, et de toutes les applications Google qui vous suivent, il pourrait être le plus difficile à supprimer de votre vie. Mais si vous tenez à votre vie privée, vous voudrez peut-être remplacer Google Maps par Apple Maps à l’avenir.

Google Maps est le meilleur exemple de ce que vos données peuvent acheter – et pourquoi la transmission d’informations personnelles à Google est plus logique que le partage de données avec Facebook. Google Maps est une application de navigation indispensable sur votre appareil mobile, et Google continue d’améliorer l’expérience. L’application n’est pas seulement destinée à vous aider à trouver votre itinéraire et à rendre votre trajet plus confortable grâce à des fonctionnalités plus intelligentes. Il s’agit également de vous aider à explorer votre environnement et à découvrir de nouvelles choses ou à trouver les choses dont vous avez besoin lorsque vous êtes en déplacement.

Mais Google Maps ne peut être gratuit que sur iPhone, Android et le Web, car vous le payez avec de nouveaux lots de données personnelles. Google n’exploite pas seulement l’emplacement auquel vous autorisez Google Maps à accéder lorsque vous utilisez l’application, mais toutes sortes d’autres informations qui sont ensuite utilisées pour enrichir notre profil et déterminer le type d’annonces personnalisées avec lesquelles vous êtes le plus susceptible d’interagir. Cliquez sur ces annonces lucratives et Google gagne sa commission. Cet argent est ensuite utilisé pour améliorer des produits comme Maps et atteindre les objectifs de profit.

Cela se passe sous le capot sans que vous vous en rendiez compte explicitement. Même si vous le faites, vous comprenez et appréciez probablement le compromis et le supportez pour le service fourni par l’application. Cela ne change rien au fait que Google Maps collecte une quantité terrifiante de données utilisateur. Forbes a abordé Google Maps et son accès aux données des utilisateurs sur iPhone et a produit les images suivantes à l’aide des étiquettes de confidentialité des applications d’Apple.

Le premier montre une nette différence entre Apple Maps et Google Maps. Les données de localisation vous sont liées sur Google Maps, alors qu’Apple ne lie pas les données de localisation à votre profil :

Étiquettes de confidentialité des applications sur iPhone : Google Maps (à droite) contre Apple Maps (à gauche). Source de l’image : Apple Inc. via Forbes/@UKZAK

Il s’avère que Google Maps accumule beaucoup plus de données sur l’utilisateur, comme le montre l’image suivante. Et Apple Maps ne vous lie aucune des données qu’il collecte :

Étiquettes de confidentialité des applications sur iPhone : Google Maps (en haut) contre Apple Maps (en bas). Source de l’image : Apple Inc. via Forbes/@UKZAK

Tous ces points de données vont contribuer au profil de Google. C’est ainsi que Google Maps et toutes les applications de Google ont toujours fonctionné. Ce n’est que grâce aux nouvelles étiquettes de confidentialité d’iOS 14 que nous savons combien d’informations sont collectées.

Forbes souligne qu’il existe un moyen d’utiliser Google Maps et de ne pas partager autant de données avec Google, mais l’expérience globale devra en souffrir. Vous devrez passer incognito, auquel cas un tas de fonctionnalités intéressantes de Maps auront des fonctionnalités limitées, le cas échéant. Encore une fois, ce qui rend Google Maps si génial, c’est le temps et les efforts que Google y consacre. Et les données personnelles paient pour tout cela.

Les utilisateurs d’iPhone qui n’ont aucune objection à propos de cette transaction de confidentialité particulière ne devraient pas se soucier de la quantité de données que Google collecte à leur sujet. Mais ceux qui apprécient leur vie privée et souhaitent se débarrasser des applications Google pourraient découvrir que la suppression de Google Maps de l’iPhone pourrait être la chose la plus difficile à faire.

Les étiquettes de confidentialité de Google Maps sont disponibles sur ce lien, tandis que les étiquettes de confidentialité d’Apple Maps sont disponibles ici. L’article complet de Forbes est disponible ici.