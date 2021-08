C’est l’Université Harvard aujourd’hui ⋆ 10z viral

par Paul Craig Roberts, Paul Craig Roberts :

Il était une fois, quand j’étais jeune, Harvard était une université prestigieuse où un étudiant déterminé pouvait obtenir une bonne éducation.

Mais l’éducation n’était pas le véritable attrait de l’université. C’était le réseau de Harvard qui était précieux. Bien sûr, pour entrer, vous deviez avoir un réseau, c’est-à-dire que vous deviez être quelqu’un en plus de la capacité académique. Harvard était un endroit comme Yale et Princeton pour maintenir des réseaux d’élite dont sont issus les dirigeants politiques et commerciaux américains, dont certains étaient capables de faire passer l’intérêt public avant le leur.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Harvard était principalement réservé aux diplômés de l’école préparatoire du nord-est et aux fils d’anciens élèves, mais acceptait parfois un candidat prometteur du sud, du Midwest et de la côte ouest. Harvard a toujours été intéressé à élargir son réseau.

Les Juifs étaient méfiés et tenus à l’écart. C’était l’époque du règne des WASP. Harvard a refusé un emploi à Paul Samuelson, juif et doyen des économistes américains de la seconde moitié du 20e siècle. Samuelson a dû trouver un emploi au MIT.

Mais les WASP, minés par l’autocritique, ont perdu confiance et pouvoir. Harvard et l’Ivy League sont passés sous domination juive, et maintenant les Juifs ont perdu le pouvoir, et Harvard est dominée par des intérêts noirs, féministes et transgenres. Le président juif de Harvard, Larry Summers, a été chassé de ses fonctions par les féministes, et maintenant les féministes sont mises de côté par les transgenres et les Noirs.

Harvard, qui produisait autrefois des dirigeants américains, produit maintenant des gens fous remplis de notions de leur droit en tant que « opprimés ».

L’ancien droit était différent. Ils avaient le droit de diriger. Le nouveau droit est le droit de dénoncer et d’accuser ceux qui ont dirigé.

Harvard et le reste de l’Ivy League sont passés de la défense et de la direction du pays à la dénonciation du pays et à la remise du leadership aux moins capables. La décision a été prise de faire passer l’équité par rapport au mérite. Ainsi, l’Amérique est condamnée.

Ce changement ne semble pas prometteur pour l’avenir de Harvard ou pour celui du pays, mais pour l’instant il fonctionne pour Harvard. Les diplômés de Harvard ont convaincu les entreprises américaines d’être « réveillées » et d’imposer à leurs employés blancs une formation sur la sensibilité à la race et au genre, d’accepter que les Blancs racistes se retirent pour les Noirs et acceptent la discrimination à rebours, et d’accepter les réécritures de l’histoire de leur pays qui élèvent les Noirs. et rabaisser les blancs.

On voit les résultats partout. Les Blancs ont disparu des publicités télévisées, des films hollywoodiens, des sitcoms télévisés. James Bond est maintenant une femme noire, tout comme les chevaliers Jedi de Star Wars. Les Blancs disparaissent dans leur propre pays. Seulement ce n’est plus leur pays. Il appartient à ceux qui ont dû être dédommagés ayant subi l’oppression blanche.

Pensez à cela pendant un moment. Comment un pays ainsi effacé tient-il tête à la Russie, la Chine et l’Iran qui contestent que les États-Unis soient le pays exceptionnel et indispensable ? Les Américains peuvent encore se considérer comme une « superpuissance », mais le reste du monde nous voit différemment.

Blanche-Neige est, bien sûr, blanche, mais Disney réalise actuellement un film dans lequel Blanche-Neige est noire. Comment l’histoire peut-elle encore être Blanche-Neige ? Est-ce que Disney va appeler le film Snow Black ?

La destruction culturelle ne suscite personne que nous voudrions susciter. Est-ce que quelqu’un pense que de puissantes NATIONS, et non les Tours de Babel comme les États-Unis et l’Europe, vont prendre au sérieux les États-Unis et leur empire fantoche décadent ?

Que va-t-il se passer la prochaine fois, ou la fois d’après, lorsque l’imbécile illégitime du Bureau ovale sermonnera la Russie, la Chine ou l’Iran et lancera plus de menaces ? Washington va-t-il disparaître sous un nuage nucléaire ? Washington n’a aucune capacité d’empêcher son évaporation.

La vraie question est : les vrais Américains, et non l’Est et l’Ouest, coûteraient-ils aux anti-américains, applaudiraient-ils leur libération de leur gouvernement anti-américain corrompu à Washington, un gouvernement qui ne sert que les groupes d’intérêt et envoie la facture aux contribuables ?

Combien d’Américains s’engageraient à faire la guerre aux pays qui les ont libérés en effaçant Washington ?

Les élites américaines ont pris de l’avance. Ils ont l’habitude de diriger la comédie et oublient que lorsqu’ils discréditent leur propre pays, ils éliminent leur propre légitimité.

Lire la suite @ PaulCraigRoberts.org