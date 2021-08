“C’est ma meilleure position de l’année et celle de l’équipe”

01.08.2021

Le à 19:52 CEST

.

L’Espagnol Fernando Alonso (Alpine), qui a terminé cinquième du Grand Prix de Hongrie, le onzième du championnat du monde de Formule 1, dans lequel il a été nommé ‘Pilote du jour‘, il a déclaré après la course qu’il est “content“avec celui qui a été le sien”meilleur poste de l’année” et le “meilleur de l’équipe, avec la victoire de (son partenaire français) Esteban (Ocon)“.

“Espérons que ce soit la première de nombreuses victoires pour l’équipe“, a commenté le double champion du monde asturien, qui a fêté jeudi dernier son 40e anniversaire sur le circuit où, en 2003, il a réalisé le premier de ses 32 victoires en Formule 1, les 32 que compte l’Espagne tout au long de son histoire dans la catégorie reine.

“Je félicite Esteban et lui souhaite beaucoup de plaisir, parce que cette victoire il ne l’oubliera jamais“Alonso a commenté après avoir terminé cinquième en Hongrie, où a réalisé une autre performance sensationnelle, bloquant pendant plus de dix tours dans son Alpine à la Mercedes le septuple champion du monde anglais Lewis Hamilton ; qui, en terminant troisième ce dimanche en Hongrie, a pris la tête de la Coupe du monde.

Le pilote espagnol lui a donné un ‘zasca‘à son ancien partenaire Lewis Hamilton, après qu’ils lui auront demandé si sa performance ressemblait à la souvenir de la défense contre Schumacher à Inmola 2005: “Similaire? Non pourquoi Schumacher allait trois ou quatre dixièmes plus vite à l’époque. Hamilton avait aujourd’hui une seconde et demie de voiture et une seconde environ de roues, c’est-à-dire deux secondes et demie d’avance“, a-t-il souligné

Alonso a souligné que «Hamilton faisait des erreurs“En fait, il a remarqué:”J’ai toujours fait les mêmes erreurs Et j’attendais un peu quand j’allais faire le dernier virage normal et prendre de l’avance sur les premiers changements, c’est ce qu’il a fait avec Carlos, il a fait le dernier virage normal et ça a duré un tour, c’est combien de temps j’aurais dû tenir”.

Comme cela s’est produit lors des Grands Prix précédents, Alonso a dû revenir après un mauvais départ : “La vérité, c’est que nous avons eu encore beaucoup de malchance aujourd’hui au début, parce que nous aurions pu être à la place d’Esteban (vainqueur aujourd’hui), ou peut-être de Sebastian Vettel, qui partait 8e, 9e et 10e, et regardez, Sortir dans le premier virage était mauvais pour nous car nous avons perdu beaucoup de positions là-bas, et un peu dicté la course”.