C’est maintenant votre dernière chance d’économiser gros sur le Samsung Galaxy Tab S7 avant la fin de l’année

Certes, Samsung n’a pas beaucoup de concurrence pour choisir les meilleures tablettes Android. Le Galaxy Tab S7 est le meilleur du lot, et ce n’est même pas proche. Cela pourrait peut-être changer avec Android 12L, mais jusque-là, Samsung a une longueur d’avance dans l’espace des tablettes Android. Et c’est maintenant votre chance de prendre l’un de ces comprimés pour vous-même (ou un être cher) tout en économisant un peu de pâte dans le processus.

Le prix demandé à l’origine de 650 $ était peut-être un peu trop élevé pour certains, même avec le S Pen inclus. Mais pour une durée limitée, vous pouvez récupérer la Galaxy Tab S7 dans sa configuration de base de 128 Go pour seulement 499 $. Et vous pouvez économiser encore plus si vous avez une tablette plus ancienne que vous souhaitez échanger, comme l’iPad Pro 11 pouces, qui vous fera perdre 300 $ de plus.

Samsung Galaxy Tab S7 | Économisez 150 $



La Galaxy Tab S7 de Samsung reste la meilleure tablette Android disponible, et pour une durée limitée, vous pouvez économiser 150 $. Et si vous remplacez une vieille tablette, vous pouvez l’échanger et économiser encore plus.

À partir de 500 $ chez Samsung

La Galaxy Tab S7 peut devenir un peu longue dans la dent, car cela fait environ un an et demi depuis que Samsung a sorti la tablette. Cependant, cela ne signifie pas que vous devez ignorer cette offre, car la Tab S7 est toujours un appareil incroyable qui peut vraiment transformer votre façon de travailler et de jouer.

C’est une merveilleuse tablette pour s’asseoir et profiter du meilleur du Xbox Game Pass, ce qui est parfait pour ceux qui veulent se lancer dans le plaisir Halo Infinite. Cependant, si vous prenez le clavier détachable ou simplement un autre clavier Bluetooth, le mode DeX transforme la Tab S7 en une machine de travail ultralégère et portable.

Avec le mode DeX, toute l’interface est transformée en quelque chose qui ressemble plus à une interface de bureau traditionnelle comme ce que vous trouveriez sur les meilleurs Chromebooks. Les fenêtres flottantes et la navigation facile avec une souris ou un pavé tactile en font une machine merveilleuse pour s’asseoir avec une tasse de café chaud et effacer ces e-mails avant les vacances.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.