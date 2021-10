Cynthia Rodríguez, captive avec ouverture en robe jaune | Instagram

Cynthia Rodríguez, une fois de plus a laissé tout le monde captivé avec une ouverture dans une robe jaune moulante qui a déchaîné les réactions sur Instagram : « Mama chick. »

La « chanteur« , Cynthia Rodríguez, a partagé un cliché dans lequel elle apparaît vêtue d’une robe moulante d’une couleur vibrante dans laquelle prédominent les rayures jaunes verticales.

Immédiatement le « youtubeur mexicain« Il a acquis une forte notoriété dans le réseau social de photos, où il cumule 3,4 millions d’abonnés, ils n’ont pas laissé passer beaucoup de temps pour dédier divers messages au »coahuilense« , entre autres réactions et 62. 589 J’aime ça.

Cynthia Rodríguez, captive avec ouverture en robe jaune. Photo : Capture Instagram

La « La petite amie de Carlos Rivera« elle porte un design près du corps qui stylise sa silhouette avec une ouverture profonde dans le cou qui traverse la silhouette sinueuse de « l’ancien élève » de »L’Académie« Qui s’est démarqué, était un modèle du talentueux « Victor & Jesse ».

Celle qui s’habille en jaune dans les robes de @victoryjesse est confiante. Cynthia Deyanira Rodríguez a commenté suivi d’un visage et d’une nana… « C’est bientôt le week-end ! » Celui qui est né le 8 mai s’est dit heureux presque à la fin de la publication.

Le dénommé « Princesse de la croupe« Elle a porté diverses tenues de la maison de couture qui l’ont amenée à être distinguée comme la « Mieux habillée » de la semaine après être apparue dans chacune des émissions de « Je veux chanter !

Cynthia Rodríguez qui sert de hôte de Venga la Alegria, s’est distinguée par sa silhouette proportionnée, qu’elle a mise en valeur dans des créations de haute couture ainsi que des choix plus décontractés comme à cette occasion où elle respire l’élégance en disant au revoir à une autre semaine.

Siiii, notre maman #pollita, les fans de Carlos Rivera ont commenté Guapisimaaaaa !!! Il a manifesté @ karladíaz_of, Avec un pur professionnel vous travaillez, ils font des choses divines ! On aime le choix, Une femme confiante qui a confiance en sa beauté est la plus top et tu es top, Eyyy belle, je t’aime, j’ai adoré ton moment divin, Bella, lis dans les commentaires dédiés au présentateur de « Todo un show « .

La « maquette« Agée de 37 ans, elle s’est confiée à @george_figueroa à qui elle a confié son style à ce beauty look dans lequel elle portait également des boucles d’oreilles en argent assorties à ses plateformes hautes de la même teinte.

L’actrice de télévision dans les productions de Tv Azteca telles que « Educando a Nina », « Mujer Comprada », « A Corazón Abierto », entre autres, a gagné la sympathie de nombreux utilisateurs de réseaux sociaux qui ajoutent de plus en plus à leur compte officiel pour suivez les traces de la belle actrice de théâtre.