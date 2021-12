C’est Manchester United contre Arsenal, mais quel est le plus grand club et sur quel terrain il est préférable de jouer ? Gabby nous donne son verdict sur le grand match à Old Trafford

Dans un passé pas si lointain, Manchester United contre Arsenal était le match qui décidait du titre de Premier League, joué entre les deux équipes d’élite du pays.

Mais les célèbres batailles entre Fergie et Wenger semblent désormais à des millions de kilomètres. Man United bat de l’aile et Arsenal – bien que s’améliorant – est loin d’être considéré comme un espoir de titre.

Gabby nous donne son point de vue sur United et Arsenal

United reste sans doute le plus grand club du monde et Arsenal est l’équipe la mieux soutenue de Londres, mais sur quel terrain est-il préférable de jouer, Old Trafford ou les Emirats ?

Nous demandons à Gabby son avis avant le grand match. Regardez notre vidéo ci-dessous…

EDGE: Gabby Agbonlahor Manchester United V Arsenal face à face

