“C’est marrant d’ajouter un ‘pôle’ comme ça, mais on va le prendre”

17/07/2021 à 21:23 CEST

Max verstappen (Red Bull), leader du championnat du monde de Formule 1, qui a remporté la première qualification au sprint de l’histoire, au domicile du septuple champion du monde anglais Lewis Hamilton (Mercedes) et partira premier ce dimanche du Grand Prix de Grande-Bretagne, a déclaré ce samedi à Silverstone qu'”il est curieux d’ajouter une telle ‘pole’, mais” qu’ils la remporteront.

“C’était très amusant. Bien sûr, je suis heureux d’avoir marqué les trois points et c’est assez curieux d’avoir obtenu une “pole” également pendant la course, mais nous le prendrons. “a expliqué Verstappen, 23 ans, qui commande désormais la Coupe du monde avec 33 points (185 à 152) sur Hamilton.

“C’est difficile de doubler ici, mais nous avons pris un bon départ et une bonne bagarre avec Lewis (Hamilton) dans le premier tour”, a commenté la jeune star néerlandaise.

“À partir de ce moment-là, nous avons essayé de garder notre rythme, mais nous nous sommes poussés jusqu’au bout car vous pouviez voir que les pneus étaient boursouflés, quelque chose que nous avons tous dû gérer”, a déclaré Verstappen après avoir signé sa huitième ” pole ” en Formule 1 , le cinquième de l’année et le quatrième d’affilée.

“En commençant la course avec moins de carburant, nous pouvions vraiment enfoncer les voitures dans les virages rapides, tour après tour, ce qui signifie que c’est dur pour les pneus, mais c’est quelque chose qui est le même pour tout le monde”, a-t-il déclaré.

“Maintenant, nous ne pouvons plus toucher aux voitures de demain et aujourd’hui nous avons encore vu que c’est à nouveau très serré entre nous et Mercedes”, a déclaré le leader de la Coupe du monde, qui cherchera ce dimanche depuis la pole position sa sixième victoire de la saison, qui serait sa seizième depuis qu’elle court en F1.

“Parece que somos muy rápidos en las curvas y ellos son más rápidos en las rectas, así que mañana será una batalla realmente emocionante y tengo que decir que el equipo hizo un gran trabajo para gestionar el nuevo formato de calificación durante este fin de semana” , un point.

“Je tiens également à remercier les fans. Je sais qu’ils sont ici principalement à cause des pilotes britanniques, mais c’est toujours agréable de les voir ici applaudir”, a-t-il déclaré.

“Tout ce que je veux, c’est un bon combat avec Lewis (Hamilton) et tous ceux qui devraient divertir les spectateurs”, a déclaré Verstappen ce samedi à Silverstone, où il a remporté l’année dernière la deuxième des deux courses, surnommée le Grand Prix du 70e anniversaire, commémorant la première course de toute l’histoire de la F1, qui s’est déroulée sur cette étape.