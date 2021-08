“C’est mauvais, je pourrais jouer à côté de Messi”

08/12/2021 à 16h39 CEST

L’arrivée de Leo Messi au PSG a suscité beaucoup d’enthousiasme dans le monde du football. Tellement que même des personnalités du monde entier a voulu commenter et donner son avis sur cet événement auquel personne ne s’attendait après 21 ans de l’Argentin au FC Barcelone.

Et ce mercredi ma chère parler de ce sujet ancien attaquant et champion du monde avec le Brésil en Corée – Japon 2002 Edilson da Silva Ferreira, qui prétendait que pour lui l’arrivée de Leo au PSG c’est bien, mais qu’il ne sera pas entouré de bons joueurs. Oui c’est quand le Brésilien a souligné le joueur argentin, Ange Di Maria.

“Je pourrais aussi jouer pour cette équipe du PSG. Vous voulez dire que Di Maria est meilleur que moi ? Ah ! Arrêtez avec ça, pour l’amour de Dieu & rdquor;, a commencé le désormais commentateur et panéliste à Jogo Aberto, à Rede Bandeirantes. Les compagnons autour de lui ils pensaient que c’était une blague, mais ils se sont rendu compte que ce n’était pas comme ça, l’ancien footballeur était très sérieux.

“Vous aimez valoriser les choses des autres“, a-t-il dit à ses camarades de table. Mais Edílson ne s’est pas arrêté là et a pointé du doigt l’un des joueurs du PSG : “Que Di Maria est mauvais. Je me mettrais dans l’équipe, Messi dans un groupe et moi au centre, comme quand j’ai commencé à jouer à Guaraní& rdquor ;. Au final, tous les commentateurs ont fini par rire et ont continué leur analyse.

Mais malgré les opinions, la réalité est que les nombres de nouilles ne sont pas si mauvais. Il a 262 matchs joués pour le Paris Saint Germain, dans lesquels il a réalisé 88 buts et 110 passes décisives. En plus de 18 titres depuis son arrivée en France en 2015 et victoire à Maracana en Copa América.