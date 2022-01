C’est Messi contre Lewy contre Salah pour le prix du meilleur joueur de la FIFA… mais qui mérite le plus de remporter la couronne ?

Lionel Messi du PSG, Robert Lewandowski du Bayern Munich et Mo Salah de Liverpool sont sur le point de se battre pour le prix annuel du joueur de l’année de la FIFA.

Le trio de superstars a déjà éliminé le reste de la liste initiale de 11 joueurs, qui comprenait Erling Haaland, Kylian Mbappe et Cristiano Ronaldo.

EDGE : Messi, Lewy et Salah s’apprêtent à se battre pour le prix FIFA, mais quelles sont les meilleures statistiques ?

Le vote pour le prix du joueur masculin de l’année de la FIFA est mené par les entraîneurs et capitaines des équipes nationales, les médias spécialisés et les fans de football.

Le Bayern et le Polonais Lewandowski sont actuellement le détenteur du prix, tandis que le PSG et l’Argentin Messi l’ont remporté à six reprises.

Les trois joueurs possèdent un talent extraordinaire, il va donc être difficile de les séparer ! Heureusement pour vous, EDGE a examiné les trois numéros pour que vous n’ayez pas à le faire.

Regardez la vidéo d’EDGE ci-dessous pour voir comment les performances et les statistiques de Messi, Lewandowski et Salah se comparent avant la grande annonce…

