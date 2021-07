C’est mon secret n°1 pour obtenir des rendements 10X sur le marché boursier

Hé, Luke Lango ici.

Source : Freedom365day / Shutterstock.com

Je sais, je suis un nouveau visage et un nouveau nom pour certains d’entre vous. Donc, afin de mieux se connaître, j’ai pensé qu’un bon endroit pour commencer notre voyage dans MoneyWire est pour moi de vous parler de ma philosophie d’investissement et de la façon dont nous allons nous appuyer sur ce à quoi vous êtes habitué.

Heureusement, c’est très simple – et très rentable. Et si vous ne suivez qu’un seul grand secret, je suis sûr que vous pourrez obtenir des rendements 10X sur le marché boursier – pas seulement une fois, mais maintes et maintes fois.

Mais… avant de partager ce grand secret avec vous… laissez-moi vous raconter une histoire pour que nous puissions mieux faire connaissance…

Il y a trois mois, les actions du pionnier du tourisme spatial Vierge Galactique (NYSE :SPCE) chancelaient.

Les initiés vendaient les actions en masse – le fondateur de l’entreprise (Richard Branson), l’investisseur de capital-risque qui a rendu l’entreprise publique (Chamath Palihapitiya) et le gestionnaire de fonds qui se concentre sur les actions de croissance comme Virgin Galactic (Cathie Wood – beaucoup d’entre vous peuvent la reconnaître comme PDG de ARK Invest) a vendu collectivement environ 400 millions de dollars d’actions au cours d’un mois – et concurrent Origine Bleue venait d’annoncer qu’il allait commencer à vendre des billets pour des promenades sur sa propre fusée de tourisme spatial.

L’action Virgin Galactic s’est effondrée de plus de 60 $ en février à un creux de 14 $ à la mi-mai.

Tout le monde était baissier sur le stock… eh bien, tout le monde sauf moi.

J’ai écrit à cette époque que Wall Street était inutilement myope, et que les ventes d’initiés et la concurrence accrue dans une entreprise en démarrage sur le point de faire quelque chose que personne n’a jamais fait auparavant – faire voler des gens dans l’espace à des fins commerciales – n’étaient pas nouvelles.

J’ai dit aux investisseurs de prendre du recul, de regarder les choses du point de vue de 400 pieds et de comprendre qu’au cours de la prochaine décennie, Virgin Galactic va créer un énorme, unique en son genre, jamais vu auparavant. entreprise de tourisme spatial qui générera des milliards de dollars de revenus annuels et des centaines de millions de dollars de bénéfices nets.

Et donc, J’ai dit aux gens d’acheter la trempette.

Quelques semaines plus tard, Virgin Galactic a réussi un vol d’essai sans faille dans l’espace. Quelques jours plus tard, Virgin a obtenu l’approbation de la FAA pour voler commercialement des clients payants dans l’espace. Un mois plus tard, la compagnie a envoyé Richard Branson dans l’espace lors d’un vol retardé de 15 ans.

Et, au milieu de tous ces développements, le stock de Virgin Galactic est passé de 15 $ à plus de 50 $, plus que tripler l’argent d’investisseurs qui m’ont écouté et ont acheté la baisse en mai.

OK… mais pourquoi je te raconte tout ça ?

Parce que le Le secret pour obtenir des rendements 10X et débloquer la richesse générationnelle sur le marché boursier réside dans la leçon de l’histoire de Virgin Galactic.

Vous devez comprendre : il ne s’agit pas d’un incident isolé. Ma carrière en investissement — qui compte 21 sélections d’actions qui ont été multipliées par 10 ou plus au cours des cinq dernières années seulement – est jonché d’exemples de Wall Street étant inutilement myope sur une action, et moi en profitant.

En tant que lecteur de MoneyWire, vous savez déjà que l’achat de sociétés à hypercroissance lors de baisses injustifiées est la clé de la création de richesse à long terme. C’est tellement important que vous continuerez à l’entendre de moi dans les jours, les semaines et les mois à venir.

En 2015, Wall Street disait qu’une petite entreprise de semi-conducteurs du nom de Micro-systèmes avancés (NASDAQ :DMLA) allait faire faillite – mais j’ai martelé sur la table que la société était sur le point de lancer une percée en matière de processeur qui changerait à jamais la fortune de l’entreprise.

Depuis lors, l’action AMD a a grimpé jusqu’à 4,962%.

En 2016, Wall Street détestait les méconnus Chegg (NYSE :CHGG) en tant qu’entreprise de manuels scolaires en difficulté avec un problème de consommation d’argent – mais je criais à tue-tête sur le potentiel à long terme de la plate-forme d’éducation numérique de Chegg qui avait l’opportunité de changer fondamentalement la façon dont les élèves apprennent.

Depuis lors, l’action Chegg a a grimpé jusqu’à 2,554 %.

En 2017, un célèbre vendeur à découvert appelé fournisseur de solutions de commerce électronique Shopify (NYSE :MAGASIN) un “programme d’enrichissement rapide”, alors que les analystes de Wall Street doutaient d’une petite société de paiement du nom de Carré (NYSE :SQ). Mais je disais aux gens que Shopify créait les futurs blocs de construction de la vente au détail en ligne, tandis que Square inaugurait une nouvelle ère de commerce sans numéraire qui rendrait les transactions en espèces archaïques.

Depuis lors, le stock de Shopify a augmenté jusqu’à 1 521 %, tandis que le stock Square a a grimpé jusqu’à 1,449%.

En 2018, c’était Le comptoir commercial (NASDAQ :TTD) — une société de publicité programmatique dont Wall Street doutait mais dont j’ai dit qu’elle avait un énorme potentiel à long terme pour créer une nouvelle forme de publicité plus intelligente, meilleure et plus rapide. En 2019, c’était Tesla (NASDAQ :TSLA) — le géant du véhicule électrique (VE) dont tout le monde doutait mais dont j’ai toujours dit qu’il redéfinirait l’industrie automobile.

Ces deux actions ont grimpé de plus de 10X depuis que j’ai dit aux investisseurs de les acheter.

Et, en 2020, lorsque la pandémie de Covid-19 a frappé et que Wall Street paniquait, j’ai dit à tout le monde de s’asseoir, de se détendre, d’acheter la trempette et de se lancer dans le travail à domicile de nouvelle génération, les médias numériques, la télésanté et actions de commerce électronique qui prospéreraient dans un environnement de distanciation sociale.

Ce sont tous ces choix d’actions qui m’ont valu le titre de 1er sélectionneur d’actions au monde en 2020, selon TipRanks, où j’ai battu plus de 15 000 autres analystes.

Certes, vous comprenez le point…

Le fil conducteur ici est “pensée d’ensemble” – ou la possibilité de faire un zoom arrière, d’ignorer le bruit quotidien auquel Wall Street aime prêter attention et de se concentrer sur les tendances séculaires à long terme qui déterminent le comportement des consommateurs et des entreprises.

C’est ce que font les investisseurs en capital-risque.

Alors que les gestionnaires de fonds spéculatifs sont pris dans le bruit quotidien de « ce rapport sur les bénéfices bat » et « ce rapport économique manqué », les investisseurs en capital-risque ignorent tout ce bruit, font des investissements exclusivement basés sur les tendances à long terme et s’en tiennent à ces investissements à travers vents et marées.

Il n’est pas étonnant que les investisseurs en capital-risque rapportent 20 % par an, tandis que les gestionnaires de fonds spéculatifs ne rapportent que 10 % par an…

La réflexion à court terme est le fléau du succès à long terme sur les marchés financiers.

Pour vraiment « gagner » en bourse et obtenir des rendements 10X, 20X, voire 30X, vous devez adopter une réflexion à long terme – vous devez adopter la mentalité VC.

Et c’est ce que j’aime me considérer comme un investisseur en capital-risque sur le marché boursier… une personne qui fait toujours un zoom arrière, ignore le bruit, regarde la situation dans son ensemble, investit dans les tendances émergentes d’hypercroissance, s’en tient à ces tendances grâce à la volatilité et se débloque. création de richesse à long terme en cours de route… tandis que les gestionnaires de fonds spéculatifs sont bloqués à 10 % par an.

C’est ma philosophie d’investissement en un mot.

Et encore une fois, je sais que c’est une philosophie que vous connaissez déjà bien en tant que lecteur MoneyWire. Et cela vous a sans aucun doute aidé à gagner de l’argent.

Je suis très enthousiaste à l’idée de ce que nous allons faire ensemble et j’ai hâte de vous parler davantage des thèmes d’hypercroissance les plus forts de la planète et des meilleures entreprises qui ouvrent la voie.

En fait, je reprendrai contact demain avec une histoire tout droit sortie de science-fiction qui se transforme en une réalité disruptive… et crée d’énormes opportunités d’investissement.

Cela va être amusant… et rentable !

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.