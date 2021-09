C’est normal: Apple dit que le problème de “jelly scroll” de l’iPad Mini 2021 n’est pas un problème

in

L’iPad Mini 2021 a été lancé par la société en septembre aux côtés de la série iPhone 13.

Dans un certain nombre de plaintes déposées auprès du public, plusieurs utilisateurs d’iPad mini 2021 ont signalé le problème du défilement inégal lorsqu’ils utilisent l’appareil en mode portrait. Le problème survenait plus souvent lorsque les utilisateurs faisaient défiler de haut en bas avec beaucoup de texte sur leur écran en mode portrait. Une section d’utilisateurs a également donné un nom de manière informelle au problème récurrent en l’appelant « jelly scroll ». Prenant note de l’affaire, le géant américain a répondu à la série de plaintes et a déclaré que le phénomène est assez courant sur les écrans LCD et qu’il n’y a rien de mal avec l’appareil qu’il peut réparer.

Apple a déclaré (via Ars Technica) que le problème du défilement de la gelée était un comportement normal pour les écrans LCD. Expliquant ses conclusions, la société a déclaré que, étant donné que l’écran LCD est actualisé ligne par ligne, il y a un petit décalage qui se produit en raison du temps pris par les lignes supérieures et inférieures pour se rafraîchir. La société a déclaré que le problème de défilement inégal est uniquement dû au phénomène habituel sur les écrans LCD et qu’il n’y a pas d’erreur supplémentaire ou de problème à l’origine du problème.

La société reconnaissant officiellement qu’il n’y a rien à faire pour résoudre le problème, les utilisateurs qui ont déjà acheté la tablette ou envisagent de le faire à l’avenir doivent prendre leur appel en gardant à l’esprit le problème du défilement de la gelée. Alors que plusieurs utilisateurs ont rencontré le problème sur l’appareil, la plupart ont noté que le phénomène est très subtil et souvent imperceptible. Les analystes techniques qui ont également attesté le constat des utilisateurs ont soutenu que la plupart des utilisateurs ne remarquent même pas le phénomène dans leur utilisation normale et il est rare que le décalage temporel se manifeste de manière substantielle. Surtout, le problème ne se rencontre que lorsque la tablette est utilisée en mode portrait et disparaît organiquement lorsque le téléphone est utilisé en mode paysage.

Le prix de l'iPad Mini 2021 en Inde commence à partir de Rs 46 900 pour la variante WiFi uniquement. Son prix passe à Rs 60 900 dans le cas de la variante WiFi+Cellular.

