C’est notre couverture pour aujourd’hui

15/04/2021 à 00:34 CEST

Aujourd’hui en couverture de SPORT: JEU DOUBLE

Le Brésilien spécule avec son renouvellement: “Je me sens chez moi au PSG, plus heureux qu’avant”. Et, en même temps, il s’est offert au Barça pour revenir au Camp Nou et jouer aux côtés de Messi.

Le Barça contacte Dani Olmo.

De plus, Madrid n’a pas souffert d’un échec de Liverpool et se qualifie pour les demi-finales. Manchester City de Pep sera également en “ demi-finale ” après le retour contre Dortmund.

En outre, Messi, le seigneur de la finale et duel de carrière à La Cartuja.