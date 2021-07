C’est notre couverture pour aujourd’hui

SPORT.es

Sur notre couverture aujourd’hui, jeudi 15 juillet, comme thème principal ‘Messi 2026’ : Le Barça conclut un accord avec Leo pour le renouveler pour cinq ans et lie sa continuité à vie. Le crack argentin donne l’exemple et la carte est abaissée à moitié pour pouvoir continuer de blaugrana. En plus, Griezmann, destiné à l’Atlético : Le joueur français ne veut aller que dans son ex-club et le Barça cherche à conclure l’accord.

Aussi dans le football, Des audios controversés de Florentino Pérez continuent d’émerger. Le président blanc : “Cristiano est un idiot et Mourinho, un anormal & rdquor;.

Pour fermer notre couverture pour aujourd’hui, JJOO : L’expédition olympique espagnole arrive à Tokyo pour préparer les Jeux.