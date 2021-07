C’est notre couverture pour aujourd’hui

in

18/07/2021 à 23:59 CEST

Sur notre couverture aujourd’hui, lundi 19 juillet, comme thème principal « Déplacé en défense »: Le Barça prévoit de lancer Lenglet, Dest et Umtiti dans les prochains jours lorsque des offres économiquement satisfaisantes arrivent pour les trois. Lenglet pointe vers Arsenal ou Tottenham, pour Dest aucun intérêt du Bayern Munich et Inter Oui Umtiti sait qu’il peut aller à l’Olympique de Lyon. En plus, Koeman : « Messi mérite de remporter le Ballon d’Or & rdquor ;. L’entraîneur du Barça parie aussi sur les titres : “Nous avons la responsabilité de faire de grandes choses.”

Aussi dans le football, Cristiano est proche du PSG tandis que Tadej Pogacar réalise son deuxième Tour de France.

Pour clore notre couverture aujourd’hui, en Formule 1, Hamilton gagne, Sainz sixième et Alonso septième.