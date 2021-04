C’est notre couverture pour aujourd’hui

04/02/2021 à 23:59 CEST

En couverture aujourd’hui, samedi 3 avril, comme thème principal « Offre finale pour Haaland »: Le père et le représentant de l’attaquant se sont rencontrés ce jeudi avec le Barça et Madrid pour négocier sa signature pour l’été prochain. Haaland veut jouer en Espagne, en fait, donne la priorité à venir dans la Ligue et l’optimisme grandit au Barça parce que la Ville se retire et que le prix peut être inférieur à 150 millions. En plus, SPORT a attrapé Mino Raiola, l’agent du joueur, et son père, Alf-Inge Haaland, après avoir atterri à l’aéroport d’El Prat pour se rendre à la réunion avec Joan Laporta. Aussi, comme pour le Barça, Lautaro et Harry Kane les alternatives.

D’autre part, Eric Garcia et Pedri, fixés pour l’Eurocup tandis que Sergio Ramos, KO et peut rater le classique. En outre, Athletic and Real vivra une finale historique (Athlétique – Real Sociedad 21h30).

Pour fermer notre couverture aujourd’hui, au basket, Le Barça assure la première place de l’Euroligue (Fenerbahçe 73-82 Barça).