C’est notre couverture pour aujourd’hui

20/07/2021 à 00:00 CEST

En couverture aujourd’hui, mardi 20 juillet, comme thème principal ‘Depay : “Je viens pour les titres”‘ : Le Néerlandais est arrivé à Barcelone hier, a passé l’examen médical et aujourd’hui, il s’entraînera pour la première fois avec le Barça. “C’est un jour spécial pour venir dans le meilleur club du monde et être sous le commandement de Koeman, qui a beaucoup insisté sur ma signature & rdquor;. En plus, Le Barça cherche une issue pour Griezmann en Premier ministre. Après avoir rompu les négociations avec l’Atlético, le Français se rend en Angleterre.

Aussi dans le football, Koeman chouchoute ‘Kun’ tandis que Le Real Madrid veut donner un règlement à Bale.

Pour fermer notre couverture pour aujourd’hui, dans les Jeux Olympiques – basket-ball, L’Espagne a tenu tête aux États-Unis (USA 83 – 76 Espagne).