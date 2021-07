01.08.2021

Le à 00:04 CEST

Aujourd’hui en couverture de SPORT : FESTIVAL DU DÉPT

Le Néerlandais a donné un récital offensif contre Stuttgart, a marqué un grand but et a créé le jeu pour le deuxième but. Le Barça s’est rendu à un grand niveau et les jeunes Demir, ‘Gavi’ et Riqui ils sont enthousiasmés par leur jeu.

Aussi, Griezmann Oui Coutinho ils restent, le Barça reste avec Ilaix Oui Emerson est déjà à Barcelone.

En outre, Hamilton obtenir un autre pôle et Alonso partira en neuvième position.

TOKYO 2020

Première médaille d’or pour Fernández et Gálvez … et le bronze épique de Carreño contre Djokovic