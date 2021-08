C’est notre couverture pour aujourd’hui

in

08/08/2021 à 00h30 CEST

Aujourd’hui en couverture de SPORT : MESSI DONNE LE VISAGE

Leo donnera sa version de son départ du Barça aujourd’hui lors d’une conférence de presse au Camp Nou. Messi continue de réfléchir à son avenir en attendant l’arrivée d’une offre formelle du PSG.

Aussi, double Gamper ! Duel des plus grands au Johan Cruyff.

Aussi, trois médailles d’argent et une autre de bronze. L’équipe espagnole de football, l’équipe féminine de water-polo et le K4 500 ont terminé deuxièmes et l’équipe hispanique de handball, troisième.