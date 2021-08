C’est notre couverture pour aujourd’hui

09.08.2021 à 00h35 CEST

Aujourd’hui en couverture de SPORT : Tous les culés pleurent avec toi, Léo

« J’ai tout fait pour rester ; le Barça, je ne sais pas » ; « J’ai baissé la carte à 50 % et rien de plus ne m’a été demandé » ; « Tout a été fait et réparé, mais cela n’a pas été donné par la Liga » ; “Après un repas avec Laporta, j’étais convaincu que je restais”; “Beaucoup de mensonges ont été racontés, je suis toujours allé droit devant et je n’ai trompé personne”; “Le PSG est une option, mais je n’ai rien de fermé avec qui que ce soit.”

Aussi l’avis de Lluís Mascaró, directeur de SPORT : Merci, merci et mille fois merci.

De plus, le Gamper reste à la maison. La femme a submergé avec une victoire 6-0 et une brillante victoire pour Koeman 3-0.