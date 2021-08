C’est notre couverture pour aujourd’hui

in

24/08/2021 à 00:00 CEST

Aujourd’hui en couverture de SPORT : ALBA BAISSE LE SALAIRE

L’arrière latéral conclut un accord avec le Barça pour réduire son dossier de 25%. Il est le deuxième capitaine, après Piquer, ce qui montre son engagement total envers le club. Busquets et Sergi Roberto continuent de négocier et peuvent signer la même semaine.

Aussi, Piquer voulait acheter le Barça Corporate. Le président de l’époque Bartomeu Il ne lui a même pas permis de faire une offre car il a enfreint le code d’éthique du club.

De plus, le départ imminent de Pjanic et Umtiti, plus difficile à chaque fois.

RAPPORT SPORTIF : Qui tirera au but sans Messi ?

Et le PSG envisage déjà de vendre à Mbappé.