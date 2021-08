C’est notre couverture pour aujourd’hui

in

Aujourd’hui en couverture SPORT : DIRTY WAR BY MBAPPÉ

Madrid présente une offre de 160 millions d’euros pour signer l’attaquant français. Le club blanc aurait déjà un accord avec le footballeur et tentera de le faire venir avant la fermeture du marché.

Le PSG affirme vouloir renouveler le joueur et n’accepterait de le vendre que pour 220 millions d’euros. Léonard, son directeur sportif, attise Florentin: “Madrid a eu un comportement illégal et inacceptable.”

Aussi, dernière chance de Coutinho et Umtiti. Le Brésilien et le Français restent au Barça et se battront pour une place au repêchage Koeman.

De plus, le Barça essaie d’éviter le Bayern, Chelsea et City et Florentino Perez a démissionné pour négocier la signature de Ilaix.