C’est notre couverture pour aujourd’hui

in

28/08/2021 à 00h43 CEST

Aujourd’hui en couverture de SPORT : La dernière ligne droite du marché sera une crise cardiaque.Mbappé, tout près de Madrid

Le club blanc attend la réponse du PSG à sa dernière offre et prépare déjà une belle présentation

Cristiano signe pour United

Il quitte la Juventus, rompt avec Manchester City et revient à Old Trafford 12 ans plus tard.

Le PSG pousse fort pour Haaland

Les Français veulent profiter de l’argent de Madrid pour intégrer le jeune buteur

Première défaite et troisième match sans marquer. Le Betis veut mettre Ancelotti en difficulté

Plus de bordel avec Ilaix, le Barça a un accord avec Leipzig, mais le Barça négocie avec Tottenham.