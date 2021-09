C’est notre couverture pour aujourd’hui

01/09/2021 à 01h22 CEST

En couverture aujourd’hui, mercredi 1er septembre, comme thème principal ‘Adieu!’: Le Barça a obtenu le prêt de Griezmann à l’Atlético à la dernière minute du marché des transferts. Le club rojiblanco accepte de payer 40 millions par l’attaquant français la saison prochaine.

Aussi, Luuk De Jong arrive: l’attaquant de Séville, que Koeman a déjà formé, est prêté tandis que, d’autre part, Le fiasco de Mbappé: Madrid présente Camavinga en raison de l’impossibilité de signer la star du PSG.

Plus de marché: Ilaix et Emerson sont présentés à Leipzig et Tottenham. Roi Manaj sort cédé à La Spezia avec option d’achat et également, Pjanic reste après avoir rompu avec la Juventus. Pour fermer notre couverture pour aujourd’hui, Alba et Busquets baissent leur salaire et le Barça enregistre ‘Kun’ Agüero.