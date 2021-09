C’est notre couverture pour aujourd’hui

Vidit Aatrey, Fondatrice et PDG, Meesho Dans une initiative unique en son genre, Meesho déploie une démarche axée sur le bien-être pour permettre aux employés de se déconnecter grâce à sa politique « Reset and Recharge » ! Le travail à domicile a sans aucun doute été une décision bienvenue pour la plupart des employés. Les travailleurs sont […] More