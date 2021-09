C’est notre couverture pour aujourd’hui

09/08/2021 à 00h15 CEST

Sur notre couverture d’aujourd’hui, mercredi 8 septembre, comme thème principal, nous avons interviewé Ronald Koeman : « Je veux continuer encore de nombreuses années & rdquor ;. Quelques-unes des phrases les plus marquantes de l’interview : “Oui, je veux me renouveler. J’espère former cette nouvelle génération dans quelques années” Les mots de Laporta semblaient parfaits. Il faut tourner la page. “Avant tout, je suis un Club mec. Je pense à l’entité avant moi. & rdquor; “Memphis va marquer une époque au Barça. Il a une grande personnalité. & rdquor;” J’ai beaucoup d’illusions sur Ansu, mais je n’ai pas à courir avec lui. plus & rdquor; Entretien avec Ronald Koeman “.

En outre, ils suspendent le Séville – Barça tandis que Tour du chapeau de Memphis Depay lors du match des Pays-Bas contre la Turquie (6 – 1).

Pour fermer notre couverture pour aujourd’hui, Classement mondial Kosovo-Espagne (20h45, en 1) : l’Espagne joue au Kosovo en attendant la Grèce-Suède.