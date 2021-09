C’est notre couverture pour aujourd’hui

09/09/2021 à 23:57 CEST

En couverture aujourd’hui, vendredi 10 septembre, comme thème principal ‘Luuk De Jong. Le char que Koeman voulait. Le buteur néerlandais tu as déjà vu blaugrana et entre autres, a déclaré ce qui suit : « Je suis en forme et prêt à jouer au Bayern Munich & rdquor ;. “Ronald voulait un attaquant différent et je pense qu’il s’intègre à l’équipe.”

En outre, Le troisième maillot révolutionnaire du Barça, sur scène, tandis que Kun Agüero avoue : “Malgré le départ de Messi, je n’ai jamais pensé à quitter le Barça.” Pour fermer notre couverture pour aujourd’hui : La FIFA veut une Coupe du monde tous les deux ans.