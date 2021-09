C’est notre couverture pour aujourd’hui

in

19/09/2021 à 23:58 CEST

En couverture aujourd’hui, lundi 20 septembre, nous vous présentons l’avant-première de Barça – Grenade ce soir au Camp Nou avec le titre : “Revalida”. Koeman a pris la parole lors d’une conférence de presse et a déclaré qu’il n’avait aucune crainte quant à son avenir. Le Barça cherche à réagir après la défaite en Ligue des champions. Pour ce faire, le coach se tourne vers Coutinho et les jeunes Balde et Gavi pour offrir une meilleure image.

On vous parle aussi du retour du Real Madrid « in extremis » au Mestalla.

En Ligue 1, Le PSG retourne à Lyon sans Messi, remplacé par 1-1 au tableau d’affichage.

Enfin, nous vous informons de la Victoire subie par le Barça en basket à ses débuts dans la ligue Endesa.