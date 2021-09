C’est notre couverture pour aujourd’hui

in

22/09/2021

Le à 00:22 CEST

En couverture aujourd’hui, mercredi 22 septembre, on vous dit : “KOEMAN’S COUNTDOWN”. L’entraîneur siégera sur le banc demain lors du match contre Cadix, mais le club n’assure pas sa continuité. Nous informons également qu’il n’y a pas de date d’expiration officielle pour le technicien néerlandais : tTout dépendra de l’évolution des résultats.

En ce sens, nous vous apportons également le message de Laporta sur Twitter : “Nous savons quoi faire … nous allons le réparer“.

On vous raconte l’interview exclusive SPORT d’Eduard Romeu, vice-président économique du FC Barcelone : “NOUS NE POUVONS PAS PERMETTRE MESSI“.

En Liga, on explique le retour de l’Atlético avec le doublé de Suárez et le précédent du Real Madrid, qui affrontera Majorque, et l’Espanyol, qui fera de même contre Alavés.