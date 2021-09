C’est notre couverture pour aujourd’hui

in

24/09/2021 à 23:57 CEST

En couverture aujourd’hui, samedi 25 septembre, comme thème principal : ‘Bienvenue’. Le Barça célèbre le retour de Fati, qui espère aujourd’hui être licencié. Ansu il est prêt à recevoir le OK médical dix mois après avoir été blessé. Il entrera petit à petit malgré le besoin de l’équipe d’une révolution en attaque.

En outre, sommet et sanction pour Koeman. L’entraîneur a rencontré Laporta à son retour de Cadix et a ensuite été sanctionné de deux matchs pour son expulsion. De plus, Villarreal, pour arrêter la séquence de Madrid (Real Madrid – Villarreal à 21h00) alors qu’ils testent l’Espanyol à Pizjuán (Sevilla – Espanyol à 18h30).

Pour fermer notre couverture pour aujourd’hui, Messi, absent au PSG en raison d’une blessure.