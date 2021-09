C’est notre couverture pour aujourd’hui

29/09/2021 à 00h36 CEST

Aujourd’hui en couverture de SPORT : TEST DES CHAMPIONS

Le Barça de Koeman Il doit réaffirmer à Lisbonne les signes d’amélioration qu’il a montrés contre Levante. Pedro revient à l’appel après sa blessure et Ansu Fati jouera, mais de manière dosée.

Aussi, le shérif KO Madrid. Deuxième trébuchement du Ancelotti au Santiago Bernabéu en quatre journées (1-2).

En outre, Griezmann et Suarez signe le retour de l’Atlético et Messi marque son premier but pour le PSG contre City of Guardiola.