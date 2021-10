C’est notre couverture pour aujourd’hui

11/10/2021 à 00h19 CEST

Aujourd’hui en couverture de SPORT : INJUSICIA

Une grande équipe espagnole est tombée face à la France de manière scandaleuse avec un hors-jeu de Mbappé. L’équipe de Luis Enrique a dominé et avancé avec un but d’Oyarzábal mais Benzema a égalisé le match avec un but.

De plus, le Bayern veut pêcher dans la crise du Barça et Neymar annonce qu’il quitte le Brésil après la Coupe du monde.

Valtteri Bottas remporte le Grand Prix de Turquie, Verstappen est deuxième mais laisse Istanbul en tant que nouveau leader avec six points d’avance sur son rival, Lewis Hamilton.