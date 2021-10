13 oct. 2021 à 12:01 CEST

Aujourd’hui en couverture de SPORT : PEDRI LIÉ

Le Barça a déjà pratiquement clôturé son renouvellement jusqu’en 2026, avec l’option d’un an de plus. Le club protégera l’international et espère conclure l’accord avec Ansu Fati la semaine prochaine.

Koeman manque Araujo en raison d’une blessure et Benzema appuyez pour signer Mbappé.

De plus, le Camp Nou revient à pleine capacité et aussi un duel de grands favoris au Palau, Barça – Olymiacos (21h00).