C’est notre couverture pour aujourd’hui

15/10/2021 à 00h01 CEST

Aujourd’hui en couverture SPORT : PLAN KOEMAN

CONFICENTIEL

Il demande une implication maximale de l’équipe pour les duels avant Valence. Dynamo de Kiev et Madrid puisque le Barça se joue toute la saison. Étudiez les changements tactiques et espérez que les joueurs feront un pas en avant pour devenir accro à la Liga et à la Ligue des champions. croire que le retour de Ansu et le ‘Kun Aguero il peut être essentiel pour l’équipe d’améliorer ses résultats.

Aussi, Entretien SPORT avec Josep Maria Bartomeu: « Ce n’est pas vrai que le Barça est en faillite. »

En outre; Pedro, rénové et Ansu, reporté.

Le Barça, également intraitable en Europe.