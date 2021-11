C’est notre couverture pour aujourd’hui

02/11/2021 à 00:00 CET

En couverture aujourd’hui, mardi 2 novembre, comme thème principal « C’est une finale » Dinamo Kiev – Barça de Ligue des Champions à 21h00 Le Barça se réarme avec quatre « signatures »; Sergi récupère Ansu Fati, De Jong, Dembélé et Araujo pour essayer de gagner dans le domaine du Dinamo. Seule la victoire des Blaugrana vaut ; l’équipe est vouée à gagner en Ukraine si vous ne voulez pas rester virtuellement en dehors de la Ligue des champions.

Aussi dans le football, Trois mois de congé pour Kun Agüero ! tandis que, d’autre part, Xavi fera ses débuts dans le derby contre l’Espanyol. De plus, dans Champions, Séville ne peut plus échouer (Sevilla – Lille 21h00) et Villarreal peut remettre son classement sur les rails (Villarreal – Young Boys 21h00). Le PSG pourrait mettre fin à Sergio Ramos.

Pour clore notre couverture aujourd’hui, en basket, Marc Gasol ouvre la porte à son retour sur les pistes.