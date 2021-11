C’est notre couverture pour aujourd’hui

11/04/2021 à 23:56 CET

En couverture aujourd’hui, vendredi 5 novembre, comme thème principal « Xavi revient au Barça »: signature OK. Le Barça clôturera l’incorporation de l’entraîneur aujourd’hui et il ne reste plus qu’à décider s’il y aura une sortie convenue ou si la clause sera payée. Ce matin, il y aura un sommet final avec le cheikh d’Al-Sadd et Xavi mettra fin à son contrat pour se rendre à Barcelone demain.

Aussi dans le football, Dembélé, encore blessé ! Il souffre d’un allongement de la cuisse et ratera le match contre le Celta. En outre, Nico a des options pour aller à La Roja (la liste aujourd’hui à 11h30) tandis que Ancelotti, signalé pour mauvais jeu.

Pour fermer notre couverture pour aujourd’hui, Le Barça n’a pas terminé son retour (Milan 75-70 Barça).