C’est notre couverture pour aujourd’hui

16/11/2021 à 00:41 CET

En couverture aujourd’hui, mardi 16 novembre, comme thème principal « Séisme d’Alves »: Le Brésilien passe le contrôle médical et se lève fortement pour revitaliser l’ambiance de la garde-robe. Le côté gaspille l’illusion : « Avec le maillot du Barça, je me sens comme un super-héros & rdquor ;.

Aussi, au football, Xavi, avec le capitaine et les rapatriés de La Roja. L’entraîneur récupère Busquets, Gavi et Jordi Alba et disposera également de Pedro pour affronter le derby face à l’Espanyol. En outre, Abidal, impliqué dans l’affaire Hamraoui tandis que, Le Barça demande un effort à Sterling. En outre, Luis Enrique est le grand vainqueur.

Pour fermer notre couverture pour aujourd’hui, Muguruza et Badosa jouent la finale.